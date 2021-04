Volpati | ' Ho vinto lo scudetto a Verona | ora vaccino gli over 80'

(Di martedì 20 aprile 2021) La storia di Domenico, dalla Serie A alla laurea in Medicina . Si racconta a " I Lunatici " di Rai Radio 2 : " Io, ex calciatore, dallocon ilalla laurea in medicina: ora ...

La storia di Domenico, dalla Serie A alla laurea in Medicina . Si racconta a " I Lunatici " di Rai Radio 2 : " Io, ex calciatore, dallo scudetto con il Verona alla laurea in medicina: ora faccio i vaccini agli ...Halo scudetto con il Verona nella stagione 1984 - 85 ed oggi ha deciso di essere un vaccinatore volontario in Trentino. Così Domenico, 70 anni il prossimo 19 agosto, ex centrocampista ...Dalla Serie A alla laurea in Medicina: si racconta così l'ex calciatore del Verona, ora impegnato nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ...Si chiude con una sconfitta per 3-1 la stagione della Kioene Padova. In quel del PalaPanini di Modena, i bianconeri non riescono nell’impresa ma escono a testa alta dalla sfida. Alcune imprecisioni di ...