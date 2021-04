Mercato Juventus, nuovo scambio col Barça: sul piatto Rabiot (Di domenica 18 aprile 2021) Mercato Juventus – Nuova ipotesi di calcioMercato per i bianconeri. L’asse Barcellona-Juventus nelle ultime sessioni di calcioMercato si è rivelato piuttosto proficuo. La scorsa estate tante sono le manovre che sono partite da questi due club. Alcune di queste si sono concluse positivamente ( vedasi scambio Arthur-Pjanic) altre sono finite nel dimenticatoio ( sbarco di Suarez a Torino, o possibile approdo di Bernardeschi in Catalogna). Mercato Juventus, Rabiot per Dembelè? Quello che sembra trapelare dagli ultimi spifferi, è che le due compagini torneranno nuovamente a sedersi attorno al tavolo delle negoziazioni. Il summit che avrebbe tenuto la mamma di Rabiot, Veronique, il quel di Barcellona, hanno fatto subito ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 aprile 2021)– Nuova ipotesi di calcioper i bianconeri. L’asse Barcellona-nelle ultime sessioni di calciosi è rivelato piuttosto proficuo. La scorsa estate tante sono le manovre che sono partite da questi due club. Alcune di queste si sono concluse positivamente ( vedasiArthur-Pjanic) altre sono finite nel dimenticatoio ( sbarco di Suarez a Torino, o possibile approdo di Bernardeschi in Catalogna).per Dembelè? Quello che sembra trapelare dagli ultimi spifferi, è che le due compagini torneranno nuovamente a sedersi attorno al tavolo delle negoziazioni. Il summit che avrebbe tenuto la mamma di, Veronique, il quel di Barcellona, hanno fatto subito ...

