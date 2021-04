Paragone al fianco dei ristoratori a Chioggia: loro gli restituiscono le tessere elettorali (Di sabato 17 aprile 2021) “Alcuni dei ristoratori mi hanno fatto un omaggio, un omaggio particolare che porterò a Roma: mi hanno dato le loro tessere elettorali e alcune copie delle loro licenze di lavoro”. Un ristoratore incontrato a Chioggia spiega a Paragone che era lì per portare il suo sostegno e la usa solidarietà: “Nel 2019 abbiamo avuto la stessa acqua alta che ha avuto Venezia, 1 metro e 87. Non abbiamo avuto un euro. E il ministro di allora, D’Incà, fece la sua passerella insieme al sindaco, ci promise i ristori. La nostra amministrazione grillina però sbagliò la domanda e ancora adesso noi stiamo aspettando quei ristori. È vergognoso”.



"Italexit con Paragone organizzerà una manifestazione domenica 18 aprile, alle ore 11:00, al Parco delle Cascine di Firenze.

