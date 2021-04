Oscar 2021, Brad Pitt sarà tra i presentatori della cerimonia di premiazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Come è ormai ben noto, la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 è stata posticipata al 25 aprile. Circa due mesi dopo rispetto al suo periodo abituale, si tratterà di un evento blindatissimo, a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ciononostante, per l’occasione l’Academy ha deciso di reclutare nel proprio cast uno degli attori più affascinanti e amati di sempre: l’intramontabile Brad Pitt. Vincitore dell’ambita statuetta in ben due occasioni, l’ultima delle quali nel 2020 grazie alla sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood, la star sarà tra i presentatori della serata. A rivelarlo sono stati Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, uniti nel team che quest’anno si è occupato di organizzare la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 aprile 2021) Come è ormai ben noto, ladidegliè stata posticipata al 25 aprile. Circa due mesi dopo rispetto al suo periodo abituale, si tratterà di un evento blindatissimo, a causa delle restrizioni dovute al Covid. Ciononostante, per l’occasione l’Academy ha deciso di reclutare nel proprio cast uno degli attori più affascinanti e amati di sempre: l’intramontabile. Vincitore dell’ambita statuetta in ben due occasioni, l’ultima delle quali nel 2020 grazie alla sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood, la startra iserata. A rivelarlo sono stati Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, uniti nel team che quest’anno si è occupato di organizzare la ...

