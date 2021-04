Non avete mai sentito parlare di Susan’s Bay? Normale Anzi no

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Piroghe come gusci bruciati, ceppi di palme anneriti, dappertutto lamiere accartocciate su resti di vita che il fuoco ha reso cenere. Le foto, con mille punti di colore, donne, ragazzi e bambini chini come a cercar qualcosa, arrivano dalla Sierra Leone. Per la precisione da Susan’s Bay, una baraccopoli della capitale Freetown in riva all’Atlantico. Alcuni giorni fa un incendio l’ha rasa al suolo, privando di una casa almeno 7mila persone. Nei video girati dal centro città si vedono fiamme spaventose, ma pare che non ci siano stati morti. Testimoni hanno raccontato come in tanti prima di scappare abbiano raccolto i bambini che trovavano in giro, sorpresi dal fumo mentre giocavano in strada, e li abbiano spinti sulle barche in riva al mare e portati al largo, al sicuro. Altri sarebbero entrati nelle case già lambite dalle fiamme per trascinare anziani su per le scale ripide che portano al centro.