De Laurentiis, sfogo sui diritti TV: "Non faccio iniziare il campionato, vi denuncio tutti" (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!". Questo lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, secondo quanto riportato dall'edizione di mercoledì 14 aprile de Il Corriere della Sera. "La situazione di paralisi che contraddistingue l'attività della Lega sta innervosendo Gabriele Gravina, stanco anche dei continui attacchi personali di alcuni presidenti. Non ultimo Aurelio De Laurentiis che lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci", scrive il quotidiano sottolineando le tensioni all'interno della Lega e il nervosismo del presidente azzurro. Nella giornata di mercoledì Gravina ribadirà a Dal Pino la necessità che la Lega si adegui a principi informatori del Coni e alle ...

