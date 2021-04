Bernie Madoff, morto in carcere il truffatore americano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bernie Madoff, il finanziere che si è dichiarato colpevole di aver orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia, è morto in una prigione federale statunitense. Lo rivelano fonti informate sulla vicenda all’Associated Press. Secondo la fonte, Madoff è morto al Federal Medical Center di Butner, nella Carolina del Nord, apparentemente per cause naturali. La truffa di Madoff, condannato a 150 anni di carcere, era stato definito dal giudice Chin “un crimine straordinariamente diabolico”. Dal 1995 Madoff, che era stato anche presidente del Nasdaq, aveva iniziato la sua attività privata promettendo tassi di interessi alti e sicuri (circa il 10%). Che puntualmente pagava, ma non perché il danaro venisse accortamente investito, ma soltanto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021), il finanziere che si è dichiarato colpevole di aver orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia, èin una prigione federale statunitense. Lo rivelano fonti informate sulla vicenda all’Associated Press. Secondo la fonte,al Federal Medical Center di Butner, nella Carolina del Nord, apparentemente per cause naturali. La truffa di, condannato a 150 anni di, era stato definito dal giudice Chin “un crimine straordinariamente diabolico”. Dal 1995, che era stato anche presidente del Nasdaq, aveva iniziato la sua attività privata promettendo tassi di interessi alti e sicuri (circa il 10%). Che puntualmente pagava, ma non perché il danaro venisse accortamente investito, ma soltanto ...

