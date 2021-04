Pubblica Assistenza Rosignano: una nuova ambulanza grazie alla donazione del Gruppo Solvay (Di martedì 13 aprile 2021) Con la donazione di un nuovo mezzo specialistico alla Pubblica Assistenza, Solvay ha accolto la proposta del Comune di Rosignano di supportare il programma vaccinale locale contro il Covid-19. Solvay opera nell’area toscana di Rosignano Marittimo da 109 anni, è una componente produttiva ben integrata all’interno del contesto sociale. Un’iniziativa formalizzata oggi, 12 aprile 2021, nel corso di un incontro che si svolge presso la sede della stessa Pubblica Assistenza. Presenti il sindaco Daniele Donati, l’Assessore Alice Prinetti, il Presidente della Pubblica Assistenza Cristiano Cecchini, il Direttore di Solvay Italia Marco Colatarci e il Direttore di ... Leggi su newsagent (Di martedì 13 aprile 2021) Con ladi un nuovo mezzo specialisticoha accolto la proposta del Comune didi supportare il programma vaccinale locale contro il Covid-19.opera nell’area toscana diMarittimo da 109 anni, è una componente produttiva ben integrata all’interno del contesto sociale. Un’iniziativa formalizzata oggi, 12 aprile 2021, nel corso di un incontro che si svolge presso la sede della stessa. Presenti il sindaco Daniele Donati, l’Assessore Alice Prinetti, il Presidente dellaCristiano Cecchini, il Direttore diItalia Marco Colatarci e il Direttore di ...

