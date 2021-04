Advertising

fisco24_info : Oro: prezzo spot scende a 1.740 dollari l'oncia: Calo dello 0,23% - AlquilarBarco : Miglior prezzo per Luce fluorescente con interruttore 305mm 6W, 12V (A.a.a. World-wide Enterprise Ltd.)… - Al3xI98O : @bafio8 Le Jinhao in foto sono la 1 (x450), la 2 (9035 in legno) e la 3 (x750). Rapporto qualità/prezzo tendente al… - FzVittoria : RT @Michele_Anzaldi: Diritti dei Mondiali di Calcio comprati a peso d'oro, pagati più del doppio del prezzo pagato nelle precedenti edizion… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Quadiva E! - Collana da Donna - con Un Ciondolo a Forma di Ciliegie (Colore: Oro/Rosso) Impreziosit… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro prezzo

Agenzia ANSA

L'è in calo questa mattina sui mercati asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata è quotato a 1.739,89 dollari l'oncia, in ribasso dello 0,23%. . 12 aprile 2021... note, categorie, che stanno pagando per tutti il sanguinosodella crisi economica dovuta ... Massimo Grillo, deve spiegare da che parte sta: perché non può prendere percolato quello che ...Il prezzo dell’oro potrebbe comunque tentare di riportarsi rialzista in questa settimana a causa della debolezza del dollaro USA, con un primo obiettivo tecnico a 1776 dollari che rappresenta la ...ROMA, 12 APR - L'oro è in calo questa mattina sui mercati asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata è quotato a 1.739,89 dollari l'oncia, in ribasso dello 0,23%. (ANSA).