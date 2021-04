Canottaggio, Europei 2021: non ci sono medaglie per l’Italia nelle specialità paralimpiche (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio 2021: le prime finali ad essere terminate sono state quelle del paraCanottaggio. In programma c’erano tutte le quattro specialità paralimpiche. Per l’Italia non arrivano medaglie, ma ci sono un quarto e due quinti posti. RIEPILOGO SPECIALITA’ paralimpiche PARACanottaggio Nel quattro con PR3 misto titolo alla Gran Bretagna in 6:52.14, davanti alla Francia, seconda in 7:05.26, ed all’Ucraina, terza in 7:12.84. Resta giù dal podio l’Italia di Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia) e ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno concludendo oggi, domenica 11 aprile, a Varese, glidie para: le prime finali ad essere terminatestate quelle del para. In programma c’erano tutte le quattro. Pernon arrivano, ma ciun quarto e due quinti posti. RIEPILOGO SPECIALITA’PARANel quattro con PR3 misto titolo alla Gran Bretagna in 6:52.14, davanti alla Francia, seconda in 7:05.26, ed all’Ucraina, terza in 7:12.84. Resta giù dal podiodi Cristina Scazzosi (SC Lago d’Orta), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia) e ...

