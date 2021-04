LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Armeria e Rotolo ai quarti di finale! Attesa per Alessio (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 Il prossimo match sul tatami 1 è quello tra il cipriota Pilavakis e il tedesco Drewlau (ottavo di finale per la categoria -74 kg). 11.53 Vince con grande facilità la turca Tatar, n.2 del seeding, che dunque nel pomeriggio sfiderà Daniela Rotolo ai quarti di finale. 11.48 Ricordiamo che Paulina Armeria e Daniela Rotolo si sono già qualificate per i quarti di finale, rispettivamente nelle categorie -62 kg e -67 kg. L’avversaria della Rotolo verrà fuori proprio dal match tra Tatar e Craen. 11.43 L’unico match in corso al momento è sul Tatami 1, dove si affrontano la turca Tatar e la belga Craen per gli ottavi di finale dei -67 kg. 11.38 La britannica Williams accede ai quarti di finale dei ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Il prossimo match sul tatami 1 è quello tra il cipriota Pilavakis e il tedesco Drewlau (ottavo di finale per la categoria -74 kg). 11.53 Vince con grande facilità la turca Tatar, n.2 del seeding, che dunque nel pomeriggio sfiderà Danielaaidi finale. 11.48 Ricordiamo che Paulinae Danielasi sono già qualificate per idi finale, rispettivamente nelle categorie -62 kg e -67 kg. L’avversaria dellaverrà fuori proprio dal match tra Tatar e Craen. 11.43 L’unico match in corso al momento è sul Tatami 1, dove si affrontano la turca Tatar e la belga Craen per gli ottavi di finale dei -67 kg. 11.38 La britannica Williams accede aidi finale dei ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Ora sul tatami Daniela Rotolo - #Taekwondo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -