Partite IVA, Agenzia Entrate: "Partiti contributi a fondo perduto per oltre 1,9 miliardi" (Di venerdì 9 aprile 2021) Circa il 60% delle Partite Iva destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021 hanno già ricevuto il nuovo aiuto a fondo perduto. L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, annunciato che sono Partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate dalle imprese sulla piattaforma dell'Agenzia per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro. Dal 30 marzo, giorno dell'apertura del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l'apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei. I contribuenti coinvolti –

