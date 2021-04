Vaccini: Sardegna risale a oltre 8mila dosi al giorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l'arrivo delle nuove scorte di Vaccini la Sardegna, almeno per ora, resta in fondo alla classifica nazionale stilata dal governo insieme alla Calabria: su 402.820 dosi consegnate finora è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l'arrivo delle nuove scorte dila, almeno per ora, resta in fondo alla classifica nazionale stilata dal governo insieme alla Calabria: su 402.820consegnate finora è stato ...

