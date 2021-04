Buon compleanno Alberto Angela | compie 59 anni il divulgatore più amato della Tv

(Di giovedì 8 aprile 2021) Spegnerà 59 candeline. Il più nototelevisione italianaglioggi 8 aprile. Paleontologo escientifico, oltreché “figlio d’arte” (suo padre è Piero), è nato l’8 aprile del 1962 a Parigi. Nel momento in cui papà Piero era corrispondente per la Rai nella capitale francese. Notissimoscientifico, dunque, ma anche conduttore televisivo, giornalista pubblicista, scrittore e doppiatore.è una figura poliedrica, talentuosa e molto conosciuta nella comunità scientifica. Più in generale nel mondocultura: la sua fama ha varcato ormai di tempo i confini dell’Italia. Studi e formazione di un “figlio ...

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

IL GIORNO

Vivienne Westowood: 80 anni e non sentirli, since 1971 Se Coco Chanel resta ad oggi la regina incontrastata delgusto e del pret a porter sofisticato, Vivienne Westwood è la regina della ...Tantissimi auguri, auguri pieni di sogni, speranze, traguardi, gioie e sorrisi veri e sinceri.Angelo i tuoi amici :) ( Luceraweb ...John Travolta ricorda la moglie Kelly Preston, oggi avrebbe 58 anni: "Buon compleanno" Sul suo profilo Instagram l'attore ha ricordato l'adorata moglie Kelly Preston, nel giorno del suo compleanno.L'attore è intervenuto per ringraziare tutti i fan per gli auguri ricevuti in occasione del suo 67esimo compleanno.