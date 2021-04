Speranza spalle al muro, Floris lo fa vacillare. Il ministro irrita tutti: “Non è il momento dei viaggi” (video) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Imbarazzo e rabbia per le parole del ministro della Salute Roberto Speranza ospite a DiMartedì su La7. Una volta tanto il conduttore mette l’elmetto ed entra con i piedi sul piatto. Giovanni Floris fa vacillare il ministro con una serie di domande che lo inchiodano alla sua incapacità sostanziale. “Lei è il simbolo della lotta al Covid, dal Conte 2 a oggi. La accusano di essere un po’ improvvisatori. Pensiamo a Pasqua: prima via libera alle vacanze all’estero, poi divieto di spostamento all’interno del paese; poi viene aggiunta una quarantena per chi torna dall’estero. Ma che rispetta solo se uno lo vuole. Ma questo è un governo che improvvisa?“. La risposta è implicita nella domanda. Ma Speranza tenta ugualmente una strategia difensiva. Speranza a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Imbarazzo e rabbia per le parole deldella Salute Robertoospite a DiMartedì su La7. Una volta tanto il conduttore mette l’elmetto ed entra con i piedi sul piatto. Giovannifailcon una serie di domande che lo inchiodano alla sua incapacità sostanziale. “Lei è il simbolo della lotta al Covid, dal Conte 2 a oggi. La accusano di essere un po’ improvvisatori. Pensiamo a Pasqua: prima via libera alle vacanze all’estero, poi divieto di spostamento all’interno del paese; poi viene aggiunta una quarantena per chi torna dall’estero. Ma che rispetta solo se uno lo vuole. Ma questo è un governo che improvvisa?“. La risposta è implicita nella domanda. Matenta ugualmente una strategia difensiva.a ...

Advertising

marcofurfaro : 'Ti ammazziamo la famiglia, ti spelliamo vivo'. 'Sei da schiacciare, da ammazzare'. 'Ci vedremo in tribunale o in o… - SecolodItalia1 : Speranza spalle al muro, Floris lo fa vacillare. Il ministro irrita tutti: “Non è il momento dei viaggi” (video)… - cesarebrogi1 : RT @marcofurfaro: 'Ti ammazziamo la famiglia, ti spelliamo vivo'. 'Sei da schiacciare, da ammazzare'. 'Ci vedremo in tribunale o in obitori… - RiccardoTrullo : @corsedimoto @MotoGP @_Nicco23 @esponsoramagp bello rivedere Nicco sul podio, ma se la speranza italica è sulle spa… - biciPRO1 : @estecharu é tornato a colpire prendendosi la tappa più dura del @VoltaCatalunya. Nella nostra intervista ci raccon… -