LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling in DIRETTA: nulla di fatto nei primi due end. l’Italia tiene la mano (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44: Stone Svizzera nel bottone dopo sette tiri, vediamo se Arman riesce a ribaltare la situazione, ci sono tre stone Italiane nella casa 22.37: Retornaz sceglie il nulla di fatto anche nel secondo end, toglie l’unica stone Svizzera dalla casa e dunque mantiene la mano 22.36: C’è una stone azzurra a punto, tocca a Joel Retornaz 22.28: Arman toglie la guardia centrale degli svizzeri e ora c’è una stone azzurra a punto nella casa dopo i primi sei tiri del secondo end 22.26: Guardia centrale per gli elvetici ad inizio del secondo end 22.20: Nessuna stone nella casa. L’Italia mantiene la mano dopo il primo end 22.18: Si sta per ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.44: Stonenel bottone dopo sette tiri, vediamo se Arman riesce a ribaltare la situazione, ci sono tre stonene nella casa 22.37: Retornaz sceglie ildianche nel secondo end, toglie l’unica stonedalla casa e dunque manla22.36: C’è una stone azzurra a punto, tocca a Joel Retornaz 22.28: Arman toglie la guardia centrale degli svizzeri e ora c’è una stone azzurra a punto nella casa dopo isei tiri del secondo end 22.26: Guardia centrale per gli elvetici ad inizio del secondo end 22.20: Nessuna stone nella casa. L’manladopo il primo end 22.18: Si sta per ...

