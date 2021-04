Bloodborne 2 per PS5: un trailer fan made potrebbe passare quasi per l'annuncio del tanto atteso sequel (Di lunedì 5 aprile 2021) Un sequel di Bloodborne per PlayStation 5? Questo è ciò che l'utente e fan del gioco di FromSoftware ha creato e condiviso con un trailer. Garden of Eyes, così si chiama su YouTube, ha ricreato l'aspetto di un presunto Bloodborne 2 ed il risultato è talmente buono che potrebbe passare tranquillamente come annuncio ufficiale. Grazie al lavoro dietro il modding del gioco, il trailer mostra nuovi livelli, personaggi nel mondo, boss, modalità di gioco e molto, molto altro ancora. "Il sequel si svolge dopo gli eventi del primo gioco, dove cacciatori senza nome hanno sconfitto la fonte del Sogno, la Presenza della Luna, e sono trascesi su un piano più grande; l'inizio di una Nuova Infanzia. Tuttavia, avendo consumato alte dosi di sangue ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021) Undiper PlayStation 5? Questo è ciò che l'utente e fan del gioco di FromSoftware ha creato e condiviso con un. Garden of Eyes, così si chiama su YouTube, ha ricreato l'aspetto di un presunto2 ed il risultato è talmente buono chetranquillamente comeufficiale. Grazie al lavoro dietro il modding del gioco, ilmostra nuovi livelli, personaggi nel mondo, boss, modalità di gioco e molto, molto altro ancora. "Ilsi svolge dopo gli eventi del primo gioco, dove cacciatori senza nome hanno sconfitto la fonte del Sogno, la Presenza della Luna, e sono trascesi su un piano più grande; l'inizio di una Nuova Infanzia. Tuttavia, avendo consumato alte dosi di sangue ...

Advertising

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #Bloodborne 2 per #PS5? Ecco uno splendido trailer fan made. - Eurogamer_it : #Bloodborne 2 per #PS5? Ecco uno splendido trailer fan made. - infoitscienza : Bloodborne, PS5: i 60 FPS sono facili da implementare per un noto modder – Notizia – PS4Videogiochi per PC e consol… - infoitscienza : Bloodborne, PS5: i 60 FPS sono facili da implementare per un noto modder - GamingToday4 : Bloodborne, PS5: i 60 FPS sono facili da implementare per un noto modder -