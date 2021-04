Tesla: nel primo trimestre consegnate 184.800 veicoli (Di venerdì 2 aprile 2021) Palo Alto, 2 apr. (Adnkronos) – Nel primo trimestre dell’anno Tesla ha prodotto 180.338 veicoli e ha consegnato 184.800 veicoli. Lo rende noto l’azienda fondata da Elon Musk. “Segnali incoraggianti arrivano dalla Cina per il modello 3/Y e stiamo rapidamente raggiungendo la piena capacità di produzione”, sottolinea il gruppo in una nota. “Anche i modelli S e X sono sati accolti eccezionalmente bene”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Palo Alto, 2 apr. (Adnkronos) – Neldell’annoha prodotto 180.338e ha consegnato 184.800. Lo rende noto l’azienda fondata da Elon Musk. “Segnali incoraggianti arrivano dalla Cina per il modello 3/Y e stiamo rapidamente raggiungendo la piena capacità di produzione”, sottolinea il gruppo in una nota. “Anche i modelli S e X sono sati accolti eccezionalmente bene”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tesla: nel primo trimestre consegnate 184.800 veicoli... - tvbusiness24 : #Tesla fa il botto: nel primo trimestre consegnate 184.800 auto. Un dato migliore rispetto a quanto si aspettavano… - quattroruote : #Tesla, le consegne sono in continua crescita: nel primo trimestre +110% sul 2020, ma sui numeri incide l'effetto d… - AutoElettrica : Marzo 2021, auto elettriche in Italia: Tesla Model 3 torna in vetta, 4,3% del mercato: Per capire la differenza, ne… - Frances08537480 : @eToro E se nel 1981 avessi investito in Apple o più recentemente in Tesla? Dai su fate i seri... -