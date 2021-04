Agustina come Wanda Nara? Lautaro smentisce: 'È una bugia' (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO - Almeno per il momento non ci sarà un "Icardi - bis" in salsa argentina nell'Inter, Lautaro Martinez non affiderà la sua procura alla compagna , così come invece aveva fatto a suo tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO - Almeno per il momento non ci sarà un "Icardi - bis" in salsa argentina nell'Inter,Martinez non affiderà la sua procura alla compagna , cosìinvece aveva fatto a suo tempo ...

