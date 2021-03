LIVE Sinner-Bublik, Masters1000 Miami in DIRETTA: a breve si comincia sul Grandstand (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 I giocatori stanno entrando in campo per il riscaldamento. 21.00 Sinner è diventato l’undicesimo giocatore italiano di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in un Masters 1000 dopo Fognini, Volandri, Gaudenzi, Camporese, Seppi, Berrettini, Caratti, Nargiso, Furlan e Sonego. 20.58 A confermare i grandi risultati dei due giocatori in questo avvio di 2021 è la race, classifica basata sui risultati dell’anno solare corrente: il kazako si trova al settimo posto, l’altoatesino al decimo. 20.56 Bublik ha già raggiunto ben due semifinali in stagione: ad Antalya e a Singapore, tornei in cui si è spinto fino all’atto conclusivo. 20.54 Una semifinale raggiunta in stagione da Sinner: quella nel primo torneo dell’anno a Melbourne dove conquistò il titolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02 I giocatori stanno entrando in campo per il riscaldamento. 21.00è diventato l’undicesimo giocatore italiano di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in un Masters 1000 dopo Fognini, Volandri, Gaudenzi, Camporese, Seppi, Berrettini, Caratti, Nargiso, Furlan e Sonego. 20.58 A confermare i grandi risultati dei due giocatori in questo avvio di 2021 è la race, classifica basata sui risultati dell’anno solare corrente: il kazako si trova al settimo posto, l’altoatesino al decimo. 20.56ha già raggiunto ben due semifinali in stagione: ad Antalya e a Singapore, tornei in cui si è spinto fino all’atto conclusivo. 20.54 Una semifinale raggiunta in stagione da: quella nel primo torneo dell’anno a Melbourne dove conquistò il titolo ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Sinner-Bublik, il risultato del quarto di finale dell'ATP Miami in diretta LIVE ? #SinnerBublik Su Sky Sport Uno e Sky Sport… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Sinner-Bublik, il risultato del quarto di finale dell'ATP Miami in diretta LIVE ? #SinnerBublik Su Sky Sport Uno e Sky Sport… - SkySport : Sinner-Bublik, il risultato del quarto di finale dell'ATP Miami in diretta LIVE ? #SinnerBublik Su Sky Sport Uno e… - SkyBetIT : ???? Sinner ?? Bublik ???? Primo quarto di finale Masters 1000 Segui il pronostico LIVE ?? #ATPMiami ??????… - sportface2016 : Segui il LIVE della sfida #Sinner-#Bublik, Masters 1000 #MiamiOpen 2021: RISULTATO in DIRETTA -