Ennesima esplosione del razzo SpaceX. L’atterraggio fallito nella nebbia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c’è pace per l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk. La nuova prova del prototipo di razzo StarShip SN11 di SpaceX è ancora fallita. Il quarto tentativo per questo modello non è andato a buon fine e non è certo il primo inconveniente per questo tipo di razzi. Già un mese fa un’altra prova SpaceX era fallita e aveva avuto simile conclusione (vedi qui). Altri due prototipi (SN8 e SN9 ) si erano schiantati durante L’atterraggio, il primo a dicembre e il secondo all’inizio di febbraio, a conferma della frequenza di questi incidenti. Come mostra il video, c’è stato lo schianto a terra e l’esplosione del prototipo. Il tentativo è stato effettuato in un’atmosfera nebbiosa dalla struttura di test della compagnia a Boca Chica, in Texas, da dove il razzo era puntualmente ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c’è pace per l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk. La nuova prova del prototipo diStarShip SN11 diè ancora fallita. Il quarto tentativo per questo modello non è andato a buon fine e non è certo il primo inconveniente per questo tipo di razzi. Già un mese fa un’altra provaera fallita e aveva avuto simile conclusione (vedi qui). Altri due prototipi (SN8 e SN9 ) si erano schiantati durante, il primo a dicembre e il secondo all’inizio di febbraio, a conferma della frequenza di questi incidenti. Come mostra il video, c’è stato lo schianto a terra e l’del prototipo. Il tentativo è stato effettuato in un’atmosfera nebbiosa dalla struttura di test della compagnia a Boca Chica, in Texas, da dove ilera puntualmente ...

