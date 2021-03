Ibrahimovic: “La mia forza? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan” (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Champions Journal. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021), attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Champions Journal. Ecco cosa ha detto

Advertising

milansette : Nocerino: 'Ecco come è nata la mia intesa con Ibrahimovic' - _Zapatone17 : RT @FraPol12: No one: Absolutely no one: Nobody: Nocerino: vi racconto la mia intesa con Ibrahimovic - lccatt : RT @FraPol12: No one: Absolutely no one: Nobody: Nocerino: vi racconto la mia intesa con Ibrahimovic - __manuel__8 : RT @FraPol12: No one: Absolutely no one: Nobody: Nocerino: vi racconto la mia intesa con Ibrahimovic - FraPol12 : No one: Absolutely no one: Nobody: Nocerino: vi racconto la mia intesa con Ibrahimovic -