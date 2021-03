La Cinque Mulini numero 89 è etiope con Melak e Gemechu | Faniel ritirato

Advertising

Gazzetta_it : L’89a #CinqueMulini, con #Melak e #Gemechu, è etiope: #Faniel ritirato - AtletismoRendi1 : RT @atleticaitalia: #atletica cross, doppietta etiope nell’89esima Cinque Mulini a San Vittore Olona ?? vince Nibret Melak in volata sul ken… - FoscoTaccini : ??????Osservare il paesaggio, entrare in sintonia con l'ambiente e conoscere il territorio. Cinque Mulini 2021 ??… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: trionfa l'Etiopia con un doppio successo nell'edizione numero 89 della Cinque Mulini - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica: trionfa l'Etiopia con un doppio successo nell'edizione numero 89 della Cinque Mulini -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Mulini

, bastano le parole: la suggestione e la magia della più classica del cross si rinnovano, a due passi da Milano, per l'89° anno consecutivo e aver resistito, mai come questa volta, è già ...Südtiroler Festspiele beim 89. ?" - Lauf in Mailand. Die Tierserin Katja Pattis und Anna Hofer aus Rabland setzten sich beim Cross - Klassiker in der Lombardei im Junioren - bzw. U18 - Rennen durch. Katja Pattis, die f&...Nella 89^ edizione della Cinque Mulini, a San Vittore Olona in provincia di Milano, l’aquilano Matteo Rossi (Atletica Gran Sasso) si è piazzato 35° nella gara internazionale di Km 10,2 in 34’05”, 26° ...Giornata primaverile, quella di domenica 28 marzo, sui prati di San Vittore Olona in occasione della classica Cinque Mulini. Stringeva un po’ il cuore vedere, per la prima volta, il campo gara senza p ...