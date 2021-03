Lutto a Uomini e Donne: scomparso a soli 46 anni l’ex cavaliere del Trono over (FOTO) (Di venerdì 26 marzo 2021) Grave Lutto a Uomini e Donne Nella mattinata di giovedì è arrivata una tragica e dolorosa notizia, lasciando senza parole tutto il popolo del web e non solo. Purtroppo, nelle ultime ore è venuto a mancare l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu. Quest’ultimo aveva soli 46 anni ed era di origini sarde. Infatti, la madre è di Pozzomaggiore, un paese in provincia di Sassari, ma lui si era trasferito da tempo in Piemonte. Tutto il pubblico del dating show di Maria De Filippi di certo ricorderanno l’uomo che era presente nella stagione 2015. Durante il suo percorso al parterre senior Fabio aveva avuto modo di conoscere Lisa Leporati e di lei ha perso completamente la testa. Una ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021) GraveNella mattinata di giovedì è arrivata una tragica e dolorosa notizia, lasciando senza parole tutto il popolo del web e non solo. Purtroppo, nelle ultime ore è venuto a mancaredeldi, Fabio Donato Saccu. Quest’ultimo aveva46ed era di origini sarde. Infatti, la madre è di Pozzomaggiore, un paese in provincia di Sassari, ma lui si era trasferito da tempo in Piemonte. Tutto il pubblico del dating show di Maria De Filippi di certo ricorderanno l’uomo che era presente nella stagione 2015. Durante il suo percorso al parterre senior Fabio aveva avuto modo di conoscere Lisa Leporati e di lei ha perso completamente la testa. Una ...

