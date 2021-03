LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | Hamilton davanti | bene Sainz con la Ferrari

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 16.14al momento terza forza, anche se la McLaren non ha ancora forzato.è quinto a 0.789 da, Leclerc settimo a 1?066.anche l’Alpha Tauri, con Gasly sesto e Tsunoda ottavo. 9° Giovinazzi, 10° Raikkonen che è tornato ai box con l’Alfa Romeo danneggiata dopo il testacoda alla curva 2. 16.12 La Mercedes alza l’asticella. 1’31?261 per, è il miglior tempo di giornata. Bottas a 0.242, Verstappen a 0.581, Perez a 0.708. Come da previsione abbiamo Frecce d’Argento e Red Bull. 16.11 Kimi Raikkonen ...