Mara Venier: "Domenica In non la mollo", la conduttrice confermata anche per la prossima stagione (Di giovedì 25 marzo 2021) Mara Venier sarà ancora alla guida di Domenica in anche nella prossima stagione: la conduttrice ha scelto di condurre ancora il programma pomeridiano, nonostante quanto dichiarato un anno fa. Mara Venier ha cambiato idea su Domenica In, che continuerà a condurre anche nella prossima stagione: nel corso di un'intervista al Messaggero la conduttrice ha rivelato che non ha nessuna intenzione di mollare la guida del programma, smentendo quanto aveva detto a ottobre. Belle notizie per tutti i fan di Mara Venier, l'amatissima conduttrice di Domenica In resterà alla guida del programma ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)sarà ancora alla guida diinnella: laha scelto di condurre ancora il programma pomeridiano, nonostante quanto dichiarato un anno fa.ha cambiato idea suIn, che continuerà a condurrenella: nel corso di un'intervista al Messaggero laha rivelato che non ha nessuna intenzione di mollare la guida del programma, smentendo quanto aveva detto a ottobre. Belle notizie per tutti i fan di, l'amatissimadiIn resterà alla guida del programma ...

