Disastro sanitario in Lombardia. La Regione non merita l’autonomia. Parla Boni, ex consigliere del Carroccio al Pirellone: “La Giunta Fontana non è stata all’altezza della sfida” (Di giovedì 25 marzo 2021) “La Lombardia ha perso un’occasione storica, da una Regione che aspira ad avere dallo Stato centrale l’attribuzione di ulteriori funzioni, anche in materia di sanità, non mi aspettavo una gestione dell’emergenza pandemica fallimentare da ogni punto di vista, sono molto amareggiato”. Ad esprimersi in questi termini non è un detrattore del riconoscimento delle autonomie regionali ma Davide Boni, leghista della prima ora in era bossiana, con alle spalle diversi incarichi di peso sia nel partito sia in Regione Lombardia – alle elezioni regionali del 2010 è stato il più votato tra i leghisti in Regione con 13.213 preferenze – e soprattutto noto fautore del decentramento amministrativo. Boni lei ha affidato ai suoi social un amaro sfogo “la gestione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) “Laha perso un’occasione storica, da unache aspira ad avere dallo Stato centrale l’attribuzione di ulteriori funzioni, anche in materia di sanità, non mi aspettavo una gestione dell’emergenza pandemica fallimentare da ogni punto di vista, sono molto amareggiato”. Ad esprimersi in questi termini non è un detrattore del riconoscimento delle autonomie regionali ma Davide, leghistaprima ora in era bossiana, con alle spalle diversi incarichi di peso sia nel partito sia in– alle elezioni regionali del 2010 è stato il più votato tra i leghisti incon 13.213 preferenze – e soprattutto noto fautore del decentramento amministrativo.lei ha affidato ai suoi social un amaro sfogo “la gestione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Disastro sanitario Salvini nel limbo Il disastro sanitario e logistico in Lombardia, ultra - decennale feudo ciellino - leghista, dove sul banco degli imputati siede la gestione salviniania: suo il (traballante) governatore Fontana, suo ...

Protesta a Campobasso: 'La politica istituzionale regionale non ci rappresenta' La politica della regione Molise ormai inesistente continua ad arrampicarsi sugli specchi mentre il disastro sociale avanza, in primis quello sanitario, ulteriore dimostrazione che il loro ...

Boni: "La Regione Lombardia non merita l'autonomia" LA NOTIZIA Vaccini over 80 e volontari, una raffica di accuse contro la Regione Una vera e propria raffica di accuse è quella che sta piovendo in queste ore sulla Regione Toscana per quanto riguarda la questione dei vaccini, in particolare quelli da somministrare agli over 80. “N ...

