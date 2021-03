Kim spara i primi missili “contro” Biden

(Di martedì 23 marzo 2021) La Corea del Nord ha lanciato una salva dia corto raggio lo scorso fine settimana dopo aver denunciato Washington per essere andato avanti con esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, lo rivela il Washington Post. I teststici, che da diverso tempo non venivano effettuati da Pyongyang, rappresentano la prima sfida diretta del leader nordcoreano Kim Jong Un al presidente statunitense Joe, i cui collaboratori non hanno ancora delineato il loro approccio alla minaccia nucleare del regime. L’idea, secondo le informazioni disponili riguardo a una revisione in corso delle policy USA-Corea del Nord, è di limitare l’attenzione al dossier — segnando anche una discontinuità con quanto fatto negli anni dell’amministrazione precedente, quando Donald Trump aveva cercato di sfruttare incontri con Kim come formula ...

Ultime Notizie dalla rete : Kim spara

È tranquilla la sorella di Kim, dittatore della Corea del Nord, quando annuncia all'America 2.0 di Biden che il Paese non dormirà tranquillo. Se provocherà la Corea, s'intenda, altrimenti, sì, i sonni ...Dalla Corea del Nord arriva la decisione di non avere nessun contatto con gli Usa di Biden. Andiamo a vedere il perchè della decisione di Kim Jong-Un.