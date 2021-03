Gravina in Puglia | crolla braccio della gru | muore operaio 55enne

Advertising

Un operaio di 55 anni, Giuseppe D'Erasmo, è morto ieri mentre era al lavoro in un deposito a Gravina in Puglia (Bari), in contrada Graviglione. Sulla vicenda la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'uomo, dipendente di una ditta di Ruvo di Puglia, si era recato nel deposito.