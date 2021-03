Gimbe | la violenza della terza ondata | in un mese +94% nelle terapie intensive Vaccini in affanno | «Manca quasi la metà delle dosi promesse»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 marzo 2021) La pandemia di Coronavirus continua a correre, e il nuovo reportFondazionene dà conferma. Su base settimanale, relativi al periodo tra il 10 e il 16 marzo, crescono i contagi (+8%), i decessi (+15%), i ricoveri(+18%). In 10 regioni il numero di posti in rianimazione ha superato la soglia del 40%. Tra queste Toscana, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Marche, Provincia Autonoma di Trento. Stando ai nuovi dati gli incrementi si sono registrati su tutti gli indicatori: Nuovi casi: +157.677 (+8,3%) Decessi: +2.522 (+15,1%) Ricoveri in terapia intensiva: +3.256 (+18,1%) Ricoveri con sintomatologia: +26.098 (+16,5%) Casi attualmente positivi: +57.232 Isolamento domiciliare: +27.878 In tal senso, Nino ...