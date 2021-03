La lettera a Mattarella dei genitori delle ragazze morte in Erasmus | “Non è stato fatto nulla | solidarietà ipocrita dei politici”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I governi catalano e spagnolo sono “rimasti in disparte e in silenzio” a cinque anni dai fatti, ma è anche “inaccettabile” che pure la magistratura italiana “non abbia aperto un’inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia, né tantomeno dopo i tre vergognosi tentativi di archiviazione”. Inaccettabile che “nessuno ufficialmente” sia sia posto la domanda di quale sia “la verità“. Idi Elena Maestrini, una7 studentesse universitarie italiane che morirono – in tutto le vittime furono 13 -, insieme ad altri studenti, il 20 marzo 2016, mentre viaggiavano su un pullman che le stava riportando a Barcellona da Valencia, scrive al presidente della Repubblica Sergio, e rievoca il dolore, la solitudine nell’affrontare la vicenda e la necessità che le università straniere a cui si ...

'Illustrissimo presidente della Repubblica Italiana Sergio, sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno in cui abbiamo perso le ... Inizia così la lungaindirizzata ......dellache Gabriele e Roberta Maestrini, genitori di una delle ragazze morta nell'incidente Erasmus in pullman nel 2016 in Spagna, hanno scritto al presidente della Repubblica. "Tre ..."Illustrissimo Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno in cui abbiamo perso le nostre figlie, nulla è stato fatto se non te ...Inizia così la lettera al Capo dello Stato che i genitori di Elena Maestrini, una delle 13 studentesse universitarie italiane che morirono, insieme ad altri studenti Erasmus, il 20 marzo 2016, mentre ...