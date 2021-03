Temptation Island: pubblicati video inediti che sbugiardano Pietro Delle Piane (Di martedì 16 marzo 2021) Lo scontro tra la “Fascino pgt”, produttrice di Temptation Island, e Pietro Delle Piane continua dopo le parole che l’attuale compagno di Antonella Elia ha detto nei confronti del programma al quale ha partecipato nell’ultima edizione proprio insieme alla ex opinionista del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ‘Live non è la d’Urso‘ andata in onda domenica 14 marzo 2021, Delle Piane ha detto che durante l’esperienza a Temptation Island ha recitato, lasciando intendere che il programma sia finto. Questo ha smosso gli animi della produzione che lavora con Maria De Filippi e proprio in queste ore, in rete, stanno girando dei video inediti pubblicati sulle pagine Social di ‘Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Lo scontro tra la “Fascino pgt”, produttrice di, econtinua dopo le parole che l’attuale compagno di Antonella Elia ha detto nei confronti del programma al quale ha partecipato nell’ultima edizione proprio insieme alla ex opinionista del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ‘Live non è la d’Urso‘ andata in onda domenica 14 marzo 2021,ha detto che durante l’esperienza aha recitato, lasciando intendere che il programma sia finto. Questo ha smosso gli animi della produzione che lavora con Maria De Filippi e proprio in queste ore, in rete, stanno girando deisulle pagine Social di ‘Uomini e ...

