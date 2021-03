Covid, numeri da far paura: oggi 502 morti. Alta tensione, disposti controlli a raffica nelle città (Di martedì 16 marzo 2021) È un incremento davvero drammatico quello dei morti per Covid nelle ultime 24 ore: dalle 354 vittime di ieri, infatti, si è passati alle 502 di oggi, che portano il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 103.001. Un dato che lascia attoniti e che non consente di rallegrarsi nemmeno per il netto calo del tasso di positività, sceso al 5,5% dall’8,5% di ieri. oggi 502 morti per Covid e aumentano i ricoveri I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 20.396, ieri erano stati 15.267. Ma il numero dei tamponi effettuati oggi è decisamente superiore: 369.375 tamponi contro i 179.015 di ieri. Oltre alla drammatica crescita delle morti, a preoccupare nell’andamento del Covid è l’aumento dei ricoveri. In ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) È un incremento davvero drammatico quello deiperultime 24 ore: dalle 354 vittime di ieri, infatti, si è passati alle 502 di, che portano il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 103.001. Un dato che lascia attoniti e che non consente di rallegrarsi nemmeno per il netto calo del tasso di positività, sceso al 5,5% dall’8,5% di ieri.502pere aumentano i ricoveri I nuovi casiultime 24 ore sono stati 20.396, ieri erano stati 15.267. Ma il numero dei tamponi effettuatiè decisamente superiore: 369.375 tamponi contro i 179.015 di ieri. Oltre alla drammatica crescita delle, a preoccupare nell’andamento delè l’aumento dei ricoveri. In ...

