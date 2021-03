C'è posta per te: la storia di Piera commuove i telespettatori (Di domenica 14 marzo 2021) C'è posta per te è arrivato a conclusione. L'ultima puntata di stagione ha visto andare in scena la storia di Piera, una mamma che vuole recuperare il rapporto con i suoi due figli. I ragazzi hanno aperto la busta? C'è posta per te: la storia di Piera L'ultima puntata di C'è posta per te, in onda su Canale 5 sabato 13 marzo 2021, si è aperta con uno show esilarante, quello di Luciana Littizzetto. Dopo i sorrisi, però, sono arrivate le lacrime con la storia di Piera. La signora ha chiamato il programma di Maria De Filippi per cercare di recuperare il rapporto con i suoi due figli Antonio e Giovanni, che non vede da tre anni. I ragazzi la accusano di essere "scappata di casa per stare con il mio attuale compagno". E' per questo motivo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 marzo 2021) C'èper te è arrivato a conclusione. L'ultima puntata di stagione ha visto andare in scena ladi, una mamma che vuole recuperare il rapporto con i suoi due figli. I ragazzi hanno aperto la busta? C'èper te: ladiL'ultima puntata di C'èper te, in onda su Canale 5 sabato 13 marzo 2021, si è aperta con uno show esilarante, quello di Luciana Littizzetto. Dopo i sorrisi, però, sono arrivate le lacrime con ladi. La signora ha chiamato il programma di Maria De Filippi per cercare di recuperare il rapporto con i suoi due figli Antonio e Giovanni, che non vede da tre anni. I ragazzi la accusano di essere "scappata di casa per stare con il mio attuale compagno". E' per questo motivo ...

Advertising

ilfoglio_it : Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e… - swingovercreek : a me questo sembra una brava persona, perché non risolvono i problemi parlando e non andando subito a c'è posta per te? #cepostaperte - LaGiuli_ : Io che mi sveglio dopo essermi addormentata sul divano durante c’è posta per te entro nell’# e vedo Tommaso su CH c… - andreroyk : Il tasso di disoccupazione secondo le stime di c’è posta per te è pari a 0%. #CePostaPerTe - Still_Proud_ : Mia madre ha messo c’è posta per te ed è partita l’angoscia , ma che é sta roba triste -