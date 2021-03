Barrow: «Con Gasperini c’era poco feeling, non mi capiva. Mihajlovic invece…» (Di sabato 13 marzo 2021) Musa Barrow si è raccontato a 360° in una bella intervista al Corriere dello Sport: questi alcuni passaggi salienti Musa Barrow si è raccontato a 360° in una bella intervista al Corriere dello Sport. Questi alcuni passaggi salienti. DOPPIA CIFRA – «Quest’anno non è finito. Posso ancora andare in doppia cifra, ho fatto cinque gol. L’anno scorso nove ma ho ancora 12 partite per arrivare a 10». Mihajlovic – «Lui crede nel mio talento. Dice: “Devi sentire il difensore, se non senti il difensore ti porta via la palla”. Ci sto provando». RIGORI – «Ora li tira Orsolini ma se me ne capita un altro e sono in campo voglio tirarlo». PANCHINA – «Non penso che a quando devo entrare. È bruttissimo stare in panchina ma ogni tanto ti tengono lì per farti capire che hai sbagliato». Gasperini E Mihajlovic – «Ho più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Musasi è raccontato a 360° in una bella intervista al Corriere dello Sport: questi alcuni passaggi salienti Musasi è raccontato a 360° in una bella intervista al Corriere dello Sport. Questi alcuni passaggi salienti. DOPPIA CIFRA – «Quest’anno non è finito. Posso ancora andare in doppia cifra, ho fatto cinque gol. L’anno scorso nove ma ho ancora 12 partite per arrivare a 10».– «Lui crede nel mio talento. Dice: “Devi sentire il difensore, se non senti il difensore ti porta via la palla”. Ci sto provando». RIGORI – «Ora li tira Orsolini ma se me ne capita un altro e sono in campo voglio tirarlo». PANCHINA – «Non penso che a quando devo entrare. È bruttissimo stare in panchina ma ogni tanto ti tengono lì per farti capire che hai sbagliato».– «Ho più ...

Advertising

mimmetto81 : Pedro a Parma a rischio panchina o barrow in casa con la samp? cmq grande squadra - OnorioFerraro : Attacco con Martinez e Morata: come terzo metto Osimhen o Barrow? @SOSFanta @GruppoEsperti - ForseGabri : @LudovicoRossini In difesa DeLigt giocherà oppure no (ho DIF a quattro con Czyborra/Milenkovic/Matthijs/Augello + l… - SalernitanaNews : @LudovicoRossini Attacco a 3 barrow Immobile Keita o levo uno e metto centrocampo a 5 con Miranchuk? - ILOVEPACALCIO : Scherzo di #Balotelli a #Diaw: l'ex Brescia riempie la macchina dell'attaccante con figurine di #Barrow (FOTO) -