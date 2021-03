Dodici regioni a rischio zona rossa, oggi la certificazione: le regole (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono Dodici le nuove regioni a rischio zona rossa stando ai dati dell’indice RT: mentre si attende la certificazione prevista per oggi, venerdì 12 marzo 2021, le regole cui attenersi si fanno sempre più stringenti. A partire da lunedì 15 marzo, con le modifiche dell’ultimo Dpcm, l’Italia potrebbe veder inasprire le misure, che si faranno sempre più serrate in prossimità della Pasqua. regole zona rossa marzo 2021: oggi la certificazione La curva epidemiologica, in rapida salita anche a causa delle varianti, sta portando l’indice di contagio Rt oltre la soglia critica massima, costringendo il ministro della Salute Roberto Speranza ad emanare ordinanze severe per ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Sonole nuovestando ai dati dell’indice RT: mentre si attende laprevista per, venerdì 12 marzo 2021, lecui attenersi si fanno sempre più stringenti. A partire da lunedì 15 marzo, con le modifiche dell’ultimo Dpcm, l’Italia potrebbe veder inasprire le misure, che si faranno sempre più serrate in prossimità della Pasqua.marzo 2021:laLa curva epidemiologica, in rapida salita anche a causa delle varianti, sta portando l’indice di contagio Rt oltre la soglia critica massima, costringendo il ministro della Salute Roberto Speranza ad emanare ordinanze severe per ...

