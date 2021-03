Colori regioni, verso 11 zone rosse da lunedì. Iss: "L'epidemia accelera" (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Nove regioni in arancione, solo la Sardegna bianca. La Puglia chiede di essere messa in zona rossa Leggi su repubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli esperti segnalano la crescita del contagio. L'Rt è a 1,16, aumenta l'occupazione dei letti. Novein arancione, solo la Sardegna bianca. La Puglia chiede di essere messa in zona rossa

Advertising

Corriere : ?? I nuovi colori delle regioni, da lunedì - ilpost : Nella saga dei colori entra anche il 'rosso rafforzato', previsto dall'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ca… - ElioLannutti : Colori regioni, verso 11 zone rosse da lunedì. Iss: 'L'epidemia accelera' - LpMartii : Calabria e Sicilia saranno costrette a passare in arancione nonostante i dati da zona bianca/gialla. Non so più ch… - AvvAntonioConte : RT @momentosera: #Iss: l'epidemia accelera. #Rt sale a 1,16. Zone rosse e arancioni: i nuovi colori delle regioni da lunedì 15 marzo. 3, 4… -