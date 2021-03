David Fincher: "I miei progetti futuri? Una serie prequel di Chinatown e uno show sul mio amore per i film" (Di giovedì 11 marzo 2021) David Fincher ha svelato alcuni dei progetti che sta sviluppando, tra questi una miniserie, sorta di prequel di Chinatown, e uno show sulla sua passione per i film. Dopo aver impiegato sei anni per realizzare il fiammeggiante Mank, David Fincher sta lavorando a una serie di nuovi progetti inclusa una miniserie sorta di prequel di Chinatown e uno show in cui parlerà del suo amore per i film insieme ad alcuni ospiti. Nel corso di un'apparizione nel podcast The Director's Cut - A DGA Podcast, David Fincher ha snocciolato i progetti che sta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)ha svelato alcuni deiche sta sviluppando, tra questi una mini, sorta didi, e unosulla sua passione per i. Dopo aver impiegato sei anni per realizzare il fiammeggiante Mank,sta lavorando a unadi nuoviinclusa una minisorta didie unoin cui parlerà del suoper iinsieme ad alcuni ospiti. Nel corso di un'apparizione nel podcast The Director's Cut - A DGA Podcast,ha snocciolato iche sta ...

Advertising

ValentinaDAmic4 : David Fincher: 'I miei progetti futuri? Una serie prequel di Chinatown e uno show sul mio amore per i film' -… - gicxrvalho : david fincher te amo - SaCharlieFlo : Mindhunter 3: non vedremo una terza stagione del telefilm di David Fincher - kagsfavgirl : mi immagino david fincher che si beve 40 shottini di fila - EveBazinga : @poicipenso4 Si. Di David Fincher. La trovi su Netflix. Unica pecca è che sono solo due stagioni e non c’è la previ… -