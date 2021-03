Apple investe un miliardo di euro per un nuovo centro di ricerca a Monaco (Di giovedì 11 marzo 2021) Il nuovo centro Apple a Monaco di Baviera (rendering Apple)Un pezzo di California in Baviera? Sì, se a portarlo è Apple, con un investimento da un miliardo di euro nei prossimi tre anni per creare una nuova struttura nel centro di Monaco, che sarà il più grande sito in europa di ricerca e sviluppo per semiconduttori e software dedicati a tecnologie mobile wireless. Lo european Silicon Design Center, questo il nome dell’edificio, sarà costruito in base a criteri di ecosostenibilità e con i suoi 30mila metri quadrati di superficie troverà sede in KarlStrasse, poco distante dalla stazione centrale. Monaco è già il maggior polo ingegneristico di ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildi Baviera (rendering)Un pezzo di California in Baviera? Sì, se a portarlo è, con un investimento da undinei prossimi tre anni per creare una nuova struttura neldi, che sarà il più grande sito inpa die sviluppo per semiconduttori e software dedicati a tecnologie mobile wireless. Lopean Silicon Design Center, questo il nome dell’edificio, sarà costruito in base a criteri di ecosostenibilità e con i suoi 30mila metri quadrati di superficie troverà sede in KarlStrasse, poco distante dalla stazione centrale.è già il maggior polo ingegneristico di ...

