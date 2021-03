Ristoratori più furibondi di prima. Ma è vietato disturbare Supermario. Conte era linciato ogni giorno a reti unificate. Ma con Draghi gli esercenti imbufaliti non fanno notizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) ?????????? ???? ?????, ????????????! “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista. Ora potremmo dire: “Ristoratori di tutto il mondo, unitevi!”. In tempi di pandemia infatti, una categoria ha fracassato più delle altre i cabbasisi, come direbbe il Montalbano del grande Andrea Camilleri. Premesso che la crisi economica dispiace a tutti perché è un danno in primis per il sistema Italia, i Ristoratori hanno esagerato nelle lamentazioni non perché non siano stati duramente colpiti adesso, ma perché – soprattutto rispetto a tante altre categorie – hanno in media guadagnato vagonate di denaro nei tempi d’oro (cioè sempre), almeno dal 1920, periodo della precedente pandemia, la famosa Spagnola. Ed allora però, nei tempi belli dei soldi facili, non si lamentavano. Ricordano un po’ lo snobismo puzzardino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) ?????????? ???? ?????, ????????????! “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista. Ora potremmo dire: “di tutto il mondo, unitevi!”. In tempi di pandemia infatti, una categoria ha fracassato più delle altre i cabbasisi, come direbbe il Montalbano del grande Andrea Camilleri. Premesso che la crisi economica dispiace a tutti perché è un danno in primis per il sistema Italia, ihanno esagerato nelle lamentazioni non perché non siano stati duramente colpiti adesso, ma perché – soprattutto rispetto a tante altre categorie – hanno in media guadagnato vagonate di denaro nei tempi d’oro (cioè sempre), almeno dal 1920, periodo della precedente pandemia, la famosa Spagnola. Ed allora però, nei tempi belli dei soldi facili, non si lamentavano. Ricordano un po’ lo snobismo puzzardino ...

fattoquotidiano : “Ristori? Con Draghi non cambia niente, ma ora tv e giornali non ci chiamano più”. Ora i malumori dei ristoratori r… - paoloferrarelli : RT @sannita8: Dov’è finito lo chef Gianfranco Vissani che invitava i ristoratori alla “rivoluzione” contro il governo Conte? Qualcuno ha pi… - Franz215072382 : RT @sannita8: Dov’è finito lo chef Gianfranco Vissani che invitava i ristoratori alla “rivoluzione” contro il governo Conte? Qualcuno ha pi… - Ed52926520 : RT @fabrizio19651: “Ristori? Con Draghi non cambia niente, ma ora tv e giornali non ci chiamano più”. Ora i malumori dei ristoratori restan… - paologargiulo1 : RT @sannita8: Dov’è finito lo chef Gianfranco Vissani che invitava i ristoratori alla “rivoluzione” contro il governo Conte? Qualcuno ha pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori più Filiera Italia: nuova stretta su ristoranti? Subito ristori 'Oggi, i ristoratori che hanno già visto ridursi dell'80% le loro entrate DPCM dopo DPCM - ... basta elemosina - conclude - e si cominci a elargire sia alle piccole realtà che a quelle più grandi che ...

Zona gialla, Vissani: "Ristoranti a terra, scrivo a Draghi" ... che sono il luogo più scuro che possa esserci in Italia? Sono veramente desolato, ci troviamo in una situazione pietosa, che riguarda i grandi chef come i piccoli ristoratori, i ristoranti a ...

Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it 'Oggi, iche hanno già visto ridursi dell'80% le loro entrate DPCM dopo DPCM - ... basta elemosina - conclude - e si cominci a elargire sia alle piccole realtà che a quellegrandi che ...... che sono il luogoscuro che possa esserci in Italia? Sono veramente desolato, ci troviamo in una situazione pietosa, che riguarda i grandi chef come i piccoli, i ristoranti a ...