I Rangers tornano campioni di Scozia dopo dieci anni

(Di domenica 7 marzo 2021) IGlasgow succedononoveai cugini del Celtic sul trono diconquistando il cinquantesimo titolo titolo della loro storia. Un trionfo inimagginabile ler una squadra costretta a ripartire dalla Third Divisionil fallimento del 2012.: cosa è accaduto? Ironia della sorte sono stati proprio i cugini del Celtica Celtica consegnare il titolo all’altra metà di Glasgow. Il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Dundee ha sancito un distacco incolmabile tra le due squadre, ovvero 20 punti a sei giornate dal termine della regular season che precede la fase finale con le ultime cinque partite. Un risultato che certifica il dominio assoluto della squadra di allenata da Steve Gerrard, ex capitano del Liverpool, che si è ...

I festeggiamenti dei tifosi contro la pandemia fuori Ibrox sono iniziati il giorno precedente quando ihanno battuto il St. Mirren 3 - 0. Ora la squadra di Steven Gerrard ha un vantaggio ...Commenta per primo A dieci anni di distanza dall'ultima volta, i Glasgowa vincere il campionato scozzese. Decisivo il pari odierno tra Dundee e i campioni uscenti del Celtic Glasgow, che cristallizza il - 20 in classifica rispetto alla squadra allenata da ...Il pareggio del Celtic sul campo del Dundee consegna il titolo di campione di Scozia ai Rangers Glasgow a sei giornate dal termine ...A esattamente 10 anni dall'ultima volta i Rangers di Glasgow sono tornati ad essere campioni di Scozia per la 55a volta nella loro storia.