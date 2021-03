Iraq: il Papa parla nella terra di Abramo: «Violenti ed estremisti tradiscono la religione» (Di sabato 6 marzo 2021) «Ostilità, estremismo e violenza sono tradimenti della religione». Papa Bergoglio è ad Ur dei Caldei, terra da dove è partito Abramo, e quindi dove tutto è iniziato. Di certo, lì è cominciato il cammino dell’uomo con Dio attraverso il monoteismo. Una terra, quindi, cara a cristiani, ebrei e islamici. Qualche migliore cornice per sottolineare l’importanza all’incontro interreligioso nella martoriata terra d’Iraq. «Questo luogo benedetto – esordisce infatti Papa Francesco – ci riporta alle origini, alle sorgenti dell’opera di Dio, alla nascita delle nostre religioni. Qui, dove visse Abramo nostro padre, ci sembra di tornare a casa. Qui egli sentì la chiamata di Dio, da qui partì per un viaggio che avrebbe cambiato la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) «Ostilità, estremismo e violenza sono tradimenti della».Bergoglio è ad Ur dei Caldei,da dove è partito, e quindi dove tutto è iniziato. Di certo, lì è cominciato il cammino dell’uomo con Dio attraverso il monoteismo. Una, quindi, cara a cristiani, ebrei e islamici. Qualche migliore cornice per sottolineare l’importanza all’incontro interreligiosomartoriatad’. «Questo luogo benedetto – esordisce infattiFrancesco – ci riporta alle origini, alle sorgenti dell’opera di Dio, alla nascita delle nostre religioni. Qui, dove vissenostro padre, ci sembra di tornare a casa. Qui egli sentì la chiamata di Dio, da qui partì per un viaggio che avrebbe cambiato la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - daniele_bungaro : RT @luciobrunelli: Ur dei Caldei. Viaggio di Francesco in Iraq. Su @Rai1 il papa che parla live in italiano è 'tradotto' da uno speaker it… - mazzarellantoni : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa in Iraq: 'I terroristi tradiscono la fede, non possiamo tacere'. A Najaf l'incontro con l'Ayatollah Al-Sistani… -