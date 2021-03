Fonseca: “Assenza di Veretout importante. Domani giocano Smalling e Pedro” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. Queste le sue parole: “Mayoral segna poco? Borja è un giovane e sta giocando bene. E’ vero che non ha segnato in campionato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Anche se non segna è importante perché ci crea gli spazi. Se vediamo i numeri di Borja in relazione al tempo giocato sono numeri molto interessanti. La società a tempo debito deciderà. Tiago sa quello che penso”. Chi può dare una mano con l’Assenza di Veretout?“El Shaarawy e Pedro sono entrambi pronti per giocare” Come giocherà la Roma senza Veretout?“Veretout è stato importante principalmente in questa stagione nel momento offensivo. Ogni gara abbiamo una strategia, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. Queste le sue parole: “Mayoral segna poco? Borja è un giovane e sta giocando bene. E’ vero che non ha segnato in campionato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Anche se non segna èperché ci crea gli spazi. Se vediamo i numeri di Borja in relazione al tempo giocato sono numeri molto interessanti. La società a tempo debito deciderà. Tiago sa quello che penso”. Chi può dare una mano con l’di?“El Shaarawy esono entrambi pronti per giocare” Come giocherà la Roma senza?“è statoprincipalmente in questa stagione nel momento offensivo. Ogni gara abbiamo una strategia, ...

