Covid | Brusaferro | “Necessari interventi radicali e tempestivi per contenere le varianti del virus” – Video

(Di venerdì 5 marzo 2021) “C’è uno scenario di progressione rapida della diffusione delin tutta Italia. Ci avviciniamo alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rendee misure tempestive. Questa soglia è stata superata in 5 regioni e altre la supereranno nella settimana corrente”. A dirlo è il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio, nel punto stampa settimanale al ministero della Salute. Per questo motivo, ha aggiunto, “bisogna intervenire in maniera tempestiva e radicale perledel”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nicola23453287 : RT @revneD88: Ah quindi, nonostante i vaccini, nelle RSA ci sono ancora focolai? ?????? Brusafé ma andate tutti a cagare ?? sapete benissimo ch… - BobToney65 : RT @revneD88: Ah quindi, nonostante i vaccini, nelle RSA ci sono ancora focolai? ?????? Brusafé ma andate tutti a cagare ?? sapete benissimo ch… - tempoweb : Allarme contagi, Rt sopra 1. Campania rossa, Veneto e Friuli arancioni #Rt #contagi #Covid19 #coronavirus… - benedetto49 : Covid Italia, Brusaferro: 'Vicini a soglia d'allarme' - ZPeppem : RT @Adnkronos: #Covid #Italia, Brusaferro: 'Vicini a soglia d'allarme' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

TGCOM

Read More SaluteItalia,: 'Vicini a soglia d'allarme' 5 Marzo 2021Italia, Rt sopra l'uno. Il dato di oggi "non è una buona notizia". "L'obiettivo è riportarlo il prima ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: allarme ,, Italia , soglia , vicini - - > loading... Previous article Next ...Rt in Italia sopra soglia 1. La Lombardia si "salva" e va avanti in arancione scuro. Emilia-Romagna e Campagna vedono rosso. Veneto e Friuli verso l'arancio ...Nel corso della conferenza del Ministero della Salute, del 6 marzo 2021, sono stati presentati i dati del Monitoraggio Regionale.