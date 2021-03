La «lunga» mano di Photoshop di Khloé Kardashian

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) È così piena di errori la lunga storia tra Photoshop e le Kardashian che è difficile non pensare che le sorelle regine dei reality non ne approfittino appena possibile: per questo la rete insorge appena nota un dettaglio poco realistico. Così è successo per le nuove foto in cui Khloè Kardashian posa per la sua linea di abbigliamento Good American: foto in cui alcune parti del suo corpo sono visibilmente strane.