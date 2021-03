Fiamme negli occhi dei Coma Cose: testo, video, significato della canzone (Di martedì 2 marzo 2021) Questa sera sul palco di Sanremo si esibiranno i Coma Cose con il loro brano inedito, “Fiamme negli occhi”: ecco il testo. Questa sera, nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, si esibiranno anche i Coma Cose: il duo è formato da Fausto Zanardelli (nome d’arte di Fausto Lama) e da California (pseudonimo di Francesca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Questa sera sul palco di Sanremo si esibiranno icon il loro brano inedito, “”: ecco il. Questa sera, nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, si esibiranno anche i: il duo è formato da Fausto Zanardelli (nome d’arte di Fausto Lama) e da California (pseudonimo di Francesca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TwitteSanremo : @coma_cose - Fiamme negli occhi #Sanremo2021 #FestivaldiSanremo - BnB_Ferroviere : Si conoscono nell’estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo colleghi in un negozio di Milano: chi sono i @coma_cose,… - soundsblogit : Fiamme negli occhi, Coma_Cose: la canzone di Sanremo 2021 sulla passione e lo sguardo che arde e brucia - leggoit : Coma cose, il testo e le parole di Fiamme negli occhi: la canzone di Sanremo 2021 - quotidiacanarie : 2/2 negli ultimi scontri era stata data alle fiamme una camionetta con dentro un poliziotto, sfuggito per miracolo… -