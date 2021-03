BTP green prima emissione: scadenza 30 aprile 2045, mandato a banche (Di martedì 2 marzo 2021) La prima emissione del nuovo BTP green è imminente. Il Tesoro ha dato infatti mandato a un pool di banche per curare il collocamento del primo BTP verde della storia italiana. Il lancio delle nuove obbligazioni statali green era stato anticipato dal piano aste titoli di stato 2021 presentato alla fine dello scorso anno. Il BTP green, assieme al nuovo BTP Short Term, fu già allora indicato come la grande novità prevista dal MEF per il nuovo anno in affiancamento alle tradizionali aste di Buoni del Tesoro Poliennali previste alla luce del fabbisogno pubblico. Indice Primo BTP green: quando ci sarà l’emissione? BTP green scadenza 2045 prima ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 2 marzo 2021) Ladel nuovo BTPè imminente. Il Tesoro ha dato infattia un pool diper curare il collocamento del primo BTP verde della storia italiana. Il lancio delle nuove obbligazioni stataliera stato anticipato dal piano aste titoli di stato 2021 presentato alla fine dello scorso anno. Il BTP, assieme al nuovo BTP Short Term, fu già allora indicato come la grande novità prevista dal MEF per il nuovo anno in affiancamento alle tradizionali aste di Buoni del Tesoro Poliennali previste alla luce del fabbisogno pubblico. Indice Primo BTP: quando ci sarà l’? BTP...

MEF_GOV : Emissione sindacata del primo #BTPGreen, il titolo di Stato dedicato alla spesa pubblica con positivo impatto ambie… - MEF_GOV : L’Italia fa il suo ingresso nel mercato del debito sovrano collegato alla finanza sostenibile, attraverso i nuovi… - ItaSIF : Il @MEF_GOV ha affidato a un gruppo di banche il mandato per effettuare il collocamento del #Btp #green E' il primo… - InvestingItalia : Via al collocamento del primo Btp green: scelte le banche, avrà scadenza nel 2045 - - sigmaseisas : Il BTP green finanzierà: 1) Terzo valico di Genova 2) Ecobonus 3) MOSE di Venezia 4) Infrastrutture per la Navigabi… -

