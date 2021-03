Ancona e Bologna in zona rossa. In crescita contagi, ricoveri e terapie intensive (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a peggiorare la curva epidemica. Oggi sono 17.083 i nuovi casi in Italia e 343 decessi che porta il totale a 98.288. Ieri i positivi erano stati 13.114 e 246 morti. I tamponi effettuati (... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a peggiorare la curva epidemica. Oggi sono 17.083 i nuovi casi in Italia e 343 decessi che porta il totale a 98.288. Ieri i positivi erano stati 13.114 e 246 morti. I tamponi effettuati (...

fattoquotidiano : Misure anti-Covid, le nuove zone rosse locali: Bologna, Modena, Ancona e 14 comuni in Piemonte - clikservernet : Misure anti-Covid, le nuove zone rosse locali: Bologna, Modena, Ancona e 14 comuni in Piemonte - Noovyis : (Misure anti-Covid, le nuove zone rosse locali: Bologna, Modena, Ancona e 14 comuni in Piemonte) Playhitmusic - - tg2rai : Diventa prevalente la variante inglese con oltre la metà dei casi. A Brescia isolata quella nigeriana. Bologna, Mod… - adriathereject : Mettere contemporanea in lockdown la provincia di Ancona e di Bologna scusate la mia interpretazione un po’ paranoi… -