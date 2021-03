Ambiente: Salvini, 'nave 'Eco Livorno' esempio di sostenibilità di cui andare orgogliosi' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Battesimo della nuova nave della flotta Grimaldi 'Eco Livorno', un esempio di ingegneria navale e tecnologia di ecosostenibilità di cui l'Italia può andare orgogliosa, con emissioni di Co2 dimezzate e addirittura azzerate in porto grazie a enormi batterie al litio...". Lo scrive su Facebook, Matteo Salvini, postando le foto della sua visita di questa mattina nel porto di Livorno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Battesimo della nuovadella flotta Grimaldi 'Eco', undi ingegneria navale e tecnologia di ecodi cui l'Italia puòorgogliosa, con emissioni di Co2 dimezzate e addirittura azzerate in porto grazie a enormi batterie al litio...". Lo scrive su Facebook, Matteo, postando le foto della sua visita di questa mattina nel porto di

TV7Benevento : Ambiente: Salvini, 'nave 'Eco Livorno' esempio di sostenibilità di cui andare orgogliosi'... - VTrentacapilli : @AUniversale Ma questo astio profondo per Calenda? Davvero dico, non me lo spiego. Posso capire i 5s e la destra, m… - PornoNoblogs : Ho appena sentito Salvini dire che il ponte sullo stretto di Messina va fatto perché sarebbe un esempio per il mond… - G_B0TTAZZI : @EnricoLetta Serata fregnacciara tutta di matrice sinistrina riscaldata. Preferivo le escandescenze vernacolari di… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ovunque in Europa i rifiuti vengono trasformati in energia e ricchezza. In Italia solo 36 impianti di valori… -