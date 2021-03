Sanremo 2021 | Amadeus emozionato alla conferenza stampa | «La musica torna protagonista» Laura Pausini ospite

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 marzo 2021) «La», tra passione e protocolli anti-Covid. È passato solo un anno, sembra che ne siano passati 4-5. «Sono molto: è veramente un dire “finalmente ci siamo”. È stato un percorso difficilissimo», esordisce, conduttore della kermesse e direttore artistico in. «Fare un Festival di questo tenore non è semplice. Non farlo sarebbe stata la scelta più facile, ma anche una sconfitta per tutti. Il Festival non è solo della Rai, ma di tutti», dice il sindaco diAlberto Biancheri. Annunciati gli artisti della prima serata Annunciati gli artisti che saranno sul palco domani sera. Per le Nuove proposte Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Per i big saranno sul palco dell’Ariston ...